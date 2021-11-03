Глава региона Игорь Артамонов оценил ход строительства важных социальных объектов в Добровском районе. В селе Большой Хомутец готовится открыть двери современная школа, рассчитанная на 264 учащихся с двумя дошкольными группами по 15 детей в каждой. Образовательное учреждение построено в рамках государственной программы Министерства сельского хозяйства РФ «Комплексное развитие сельских территорий».

Это первая социальная стройка такого масштаба за последнее десятилетие в Добровском районе. Стоимость объекта вместе с оборудованием составила около 400 млн рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств из федерального бюджета. Проектом предусмотрены лаборатории, музыкальные классы, изостудия, кабинет робототехники, интерактивный тир, сенсорная комната, спортивные помещения. Сдача объекта планируется в ноябре. Как рассказал директор школы, здесь откроется аграрный класс. Будет подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между аграрным техникумом, ведущими сельхозпредприятиями региона и школой.

«Многие компании агропромышленного комплекса сегодня нуждаются в кадрах. Они должны организовать практические занятия, лекции и стажировки для учащихся, помочь с закупкой оборудования и учебных пособий. Важно, чтобы дети, которые решат получить профессию сельскохозяйственного профиля, могли в будущем работать на этих предприятиях и имели преимущества при поступлении в профильные учебные заведения», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Также глава региона оценил ход строительства стационарно – поликлинического корпуса Добровской районной больницы. Как рассказал представитель подрядчика, на 95% выполнена подготовка котлована под фундамент, на площадке работают два крана, чтобы обеспечивать рабочих необходимыми материалами. Медицинский комплекс соединится с Добровской районной больницей переходом. Объект многопрофильный: здесь откроются поликлиника на 250 посещений в смену со стоматологическим отделением и женской консультацией; стационар с приемным отделением и операционным блоком; отделение скорой медицинской помощи; клинико – диагностическая лаборатория и рентгенологическое отделение. «Все работы идут по графику, темпы хорошие. Мы будем все тщательно контролировать», – сказал Игорь Артамонов.

Также в селе Доброе по госпрограмме «Комплексное развитие территорий» строится новый детский сад на 99 мест. Он расположен в микрорайоне «Молодежный», где активно возводится индивидуальное жилищное строительство. Срок сдачи – конец 2022 года. На сегодня завершена кирпичная кладка стен здания и внутренних перегородок, выполнено устройство внешних инженерных сетей, смонтированы плиты перекрытия, ведутся подготовительные работы для монтажа металлокаркаса крыши, к участку подведены все инженерные сети.

Глава региона также проинспектировал ход строительства Дома культуры в селе Ратчино. Подрядчик отстает по срокам на полтора месяца. Игорь Артамонов поручил ускорить темпы, увеличить количество рабочих и единиц техники. «Важный социальный объект должен быть сделан качественно и в срок. Усилим контроль», – сказал Игорь Артамонов. На строительство ДК предусмотрено 30,5 млн рублей. Он станет шестым по счету ДК, построенным в Липецкой области в рамках нацпроекта «Культура», который реализуется в регионе с 2019 года. Зрительный зал на 200 посадочных мест будет оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертов и фильмов.