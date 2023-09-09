На Елецком участке особой экономической зоны «Липецк» продолжается строительство завода по производству кормов премиум и супер-премиум класса для домашних животных «Петэксперт». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов оценил масштаб и ход работ.

Строители заканчивают возведение основных несущих конструкций, каркаса здания административно-бытового корпуса и в первой половине октября готовятся приступить к внутренним работам. Это касается отделки стен и полов, монтажа трубопроводов, электрических сетей, кондиционеров, других инженерных коммуникаций и внутриплощадных систем.

«Прекрасный уровень, скорость строительства очень хорошая. Уже установлена часть оборудования, на котором будут производить гранулы сухого корма. Готовность составляет около 90%. Рады, что инвестор выполняет свои обещания и делает все в срок. Летом 2022 года на Международном экономическом форуме мы подписали соглашение с компанией «Петэксперт». Теперь ждем открытия завода», – сказал Игорь Артамонов.

Параллельно идут работы по строительству котельной завода, подстанции, насосной станции, очистных сооружений. Проектная мощность первой линии завода составит 20 тыс. тонн продукции в год. Ввод в промышленную эксплуатацию планируется в I квартале 2024 года. Объем инвестиций составит более 2 млрд рублей. Будет создано более 150 рабочих мест. В октябре и ноябре начнется основной набор персонала.

«Система для изготовления гранул сухого корма – практически сердце завода. Это высокотехнологичное оборудование от ведущего мирового производителя, который с помощью нашего предприятия намерен продемонстрировать свои возможности на российском рынке. Весь процесс производства будет строго контролироваться автоматикой», — отметил директор завода Станислав Вибе.

Проект по строительству завода «Петэксперт» нацелен на создание собственного производства сухих кормов, замещение ввоза импортной продукции в условиях ограничения импорта, а также на локализацию производства иностранных торговых марок в России. Одной из отличительных особенностей предприятия станет благоустроенная площадка, которую владельцы домашних животных смогут посещать со своими питомцами.