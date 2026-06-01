Игорь Артамонов оценил обновлённую после ремонта женскую консультацию в Липецке

В Липецке завершился капитальный ремонт женской консультации на ул. Папина. Здание было построено в 1987 году 40 лет назад, и за это время его ни разу комплексно не реконструировали. Проводились только текущие ремонтные работы. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лично посмотрел, как обновили учреждение, и обратил внимание на то, что ещё предстоит сделать.

Полностью заменили инженерные системы – отопление, водоснабжение, кондиционирование. Поставили новую мебель. Зоны ожидания сделали удобнее – с учётом эргономики. В консультации появилась комната психологической разгрузки, где пациентки могут снять стресс и напряжение. Снова заработала Комната матери и ребёнка. Игорь Артамонов обратил внимание внимание на существующие организационные недостатки.

«Ремонт сделали качественно, молодцы. Но вместе с тем есть серьёзные организационные вопросы к руководителю учреждения. Почему женщины до сих пор вынуждены сидеть в очередях? Мы вкладываем средства в модернизацию, а люди по-прежнему теряют время. Необходимо наладить электронную запись и организовать потоки пациентов так, чтобы беременные не толпились в коридорах. Возьмём этот вопрос на контроль», — заявил Игорь Артамонов.

Глава региона также поручил проработать возможность ускорения ремонта фасада здания вместо ранее установленных сроков в 2030-е годы. Пока же будет выполнено благоустройство входной группы — ступени, пандус и лестничная площадка будут приведены в порядок в ближайшее время.