Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу в селе Кривополянье Чаплыгинского района. В прошлом году учреждение, расположенное на улице Радина, 2а, капитально отремонтировали по областной программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ».

«Получилось одно из лучших решений для небольшого населенного пункта. Был в этой школе несколько раз – на разных стадиях ремонта. Приятно удивлен результатом – сделано качественно и за разумные деньги», – отметил Игорь Артамонов.

Обновлены в рамках реконструкции были и само здание школы 1965 года, и две мастерские, построенные в 1968 и 1990 годах и до этого времени ни разу капитально не ремонтировавшиеся. Стоимость работ составила более 128 млн рублей. Фасад, кровля, входные группы, внутренние помещения, инженерные сети, территория – все стало новым. Кроме того, к основному зданию пристроили вестибюль с гардеробом, спортивные раздевалки для девочек и мальчиков, хозяйственный блок столовой. За счет этого площадь школы увеличилась на 656 квадратных метров. Также выполнены работы по созданию доступной среды, а классы оснащены современной мебелью и оборудованием – интерактивными панелями, компьютерами, принтерами. Появилось цифровое пианино, новое спортивное и кухонное оборудование. На это из областного бюджета дополнительно выделено 20 млн рублей. Современные условия для учебы получили 240 учеников. Скоро они приступят к учебе в обновленном учреждении.

Стоит отметить, что школа в Кривополянье расположена по двум адресам, между которыми почти три километра. Второе ее подразделение на улице Дзержинского, 35 было построено в 1933 году, а ее пристройки – в 1965 и 1968 годах. Учреждению также требуется капитальный ремонт с заменой инженерных сетей. Проектно-сметная документация уже готова, государственная экспертиза проведена. Губернатор побывал в учреждении и обещал, что этот корпус тоже отремонтируют.