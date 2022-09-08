Завершение работ по благоустройству сквера «Молодежный» в Усмани оценил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Общественное пространство обновили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За благоустройство площадки в прошлом году проголосовали сами жители на единой онлайн-платформе 48.gorodsreda.ru.

Подрядчик рассказал губернатору о выполненной работе. Проложены пешеходные зоны, проведено наружное и ландшафтное освещение. В сквере установлены малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком. Сквер откроется в день Усманского района 10 сентября. Праздничные торжества в честь дня района также пройдут в центральном городском парке. Масштабная реконструкция этого общественного пространства была проведена в 2021-2022 гг. тоже в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».В парке есть плоскостной фонтан, аттракционы, сцена, игровые и спортивные площадки. По словам главы района Владимира Мазо, это место отдыха привлекает не только усманцев, но и гостей города.

«Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. В городе чисто и уютно, есть, куда сходить молодежи и что посмотреть гостям города», — отметил Игорь Артамонов.

Также губернатор посетил Усманский краеведческий музей, где после ремонта открылись новые залы и экспозиции. На ремонт центра культурно-исторического наследия Усмани в 2021 и 2022 годах было выделено около 7млн рублей из местного бюджета. Сегодня музей насчитывает более 12 тысяч экспонатов, здесь можно проследить историю края от момента строительства Усманской крепости и до наших дней. Разработаны 11 тематических экскурсий по экспозициям музея, автобусная и пешая экскурсии по Усмани, в том числе на земляной вал Белгородской защитной черты.

В ходе рабочей поездки губернатор оценил капитальный ремонт ДК в селе Излегоще, выполненного в рамках нацпроекта «Культура». Работы начались в марте, завершились в августе этого года. На реконструкцию было выделено более 7 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Специалисты отремонтировали кровлю и фасад, заменили внутренние инженерные сети, окна и двери, модернизировали тепловой узел, провели штукатурные и малярные работы.

Губернатору показали, как зрительный зал ДК легко трансформируется в спортивный. Сотрудники учреждения за несколько минут убрали стулья, натянули волейбольную сетку и пригласили на занятия ребят, занимающихся в секции. Также здесь играют в баскетбол и занимаются на тренажерах. Культурные, молодёжные, спортивные мероприятия и кинопоказы планируется проводить регулярно.

«Днем позанимались спортом, вечером посмотрели кино. Это дом культуры нового формата. В селе с населением 400 человек такой центр досуга очень востребован. Хорошая идея, как можно использовать пространство. Будем развивать проект и в других районах. Необходимо создать на селе условия жизни, не уступающие городскому уровню», — подчеркнул Игорь Артамонов.