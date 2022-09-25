Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня проверил, как в областном центре реализуется программа «Мой двор». Она была создана по инициативе руководителя региона и просьбам жителей, которые могут сами принимать участие в благоустройстве придомовых пространств. Для этого обязательно выполнение трех условий – наличие ТОС, 1% софинансирования со стороны собственников и принятие обновлённой площадки на баланс.

В этом году в рамках программы должны преобразиться 62 дворовые территории. На их преображение выделено 200 млн рублей. Как рассказала губернатору глава Липецка Евгения Уваркина, уже завершены работы по благоустройству 17 территорий.

Игорь Артамонов посетил двор на улице Неделина, 13 и пообщался с активными жителями. Они рассказали, что состоят в ТОСе уже семь лет и участвуют во всех городских программах благоустройства.

«Наш ТОС – очень активный, мы четыре раза становились лауреатами конкурса «Липецкий дворик», дважды побеждали. Проводим субботники, разбили фруктовый сад, сами уложили тротуарную плитку. К нам приходят люди из соседних дворов как в парк», — рассказал председатель ТОС Сергей Иванов.

В 2022 году по программе «Мой двор» здесь установили навес над беседкой, два игровых комплекса, ограждение и завезли песок. На благоустройство территории двора выделено 2,3 млн рублей. Софинансирование собственников для реализации программы составило 1%, то есть 23 тысячи рублей. Необходимую сумму собрали с трех домов.

Губернатор также оценил благоустройство двора у дома 25а на ул.Терешковой. В рамках программы «Мой двор» здесь установили тренажеры, вазоны, навесы и ограждение. Стоимость работ составила более 800 тысяч рублей, из них 1% — 8000 рублей внесли сами жители. Содержание новых объектов благоустройства осуществляется за счет собственников домов. В среднем тариф на ремонт и содержание жилья увеличился на один рубль за квадратный метр.

«Мы уже привыкли, что городские парки преображаются, а людям нужно выйти из подъезда и увидеть прекрасный двор. Мы выделили деньги городу на благоустройство придомовых территорий. У сотрудников мэрии много времени ушло на обсуждение проектов с жителями. Кого-то приходится уговаривать, кто-то более активный. Вовлеченность людей – это главное. Дворы благоустраиваются с учётом пожеланий и предложений горожан, с их финансовым участием, и мы видим, что жители довольны. Бабушки пьют чай во дворе, кругом красота. Люди сами следят за порядком на площадке, за оборудованием. Так должно быть везде», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Продолжаются работы на других площадках. Демонтируют старое покрытие, укладывают плитку, основания под резиновое или песчаное покрытия, обустраивают парковки и асфальтовые дорожки. Завершающим этапом в благоустройстве будут работы по монтажу резинового покрытия, а также озеленению. Благоустройство всех пространств должно завершиться осенью этого года.