Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в рамках рабочей поездки в Елецкий район проверил ход работ по строительству социальных объектов. Шестиэтажный многоквартирный дом по улице Школьная в поселке Солидарность возвели по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Его начали строить в феврале этого года, строители уже готовы вручить ключи новосёлам. В квартиры с чистовой отделкой переедут шесть семей, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года. Таким образом, Елецкий район завершит программу по переселению досрочно. Оставшиеся 34 квартиры до конца года будут предоставлены детям-сиротам.

«Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из наших первоочередных задач. Сейчас в регионе строятся больше 30 домов для переселенцев. Показатель этого года по нацпроекту «Жильё и городская среда» выполнен уже на 91%. В целом Липецкая область досрочно завершит программу. Новое жильё люди получат до конца 2023 года, а не 2025-го, как планировалось ранее. Будем тщательно контролировать ход всех работ»,- подчеркнул Игорь Артамонов.

Напротив нового дома построен корпус яслей для детского сада. Они примут 60 малышей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В группах отдельные спальни, раздевалки, игровые, буфетные, туалетные комнаты. Оборудованы пищеблок, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда, музыкальный зал. К открытию все готово, осталось получить лицензию на образовательную деятельность

Также губернатор посетил врачебную амбулаторию в деревне Казинка, где завершился капитальный ремонт.

Его не было с момента постройки здания – 1988 года. В 2022 году здание полностью обновили за счёт областного бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения Липецкой области». Рабочие заменили кровлю, установили новые окна и двери, обновили системы отопления, электроснабжения. Также заменили мебель. В казинской амбулатории работают три медсестры и фельдшер, есть дневной стационар на три койко-места. Медучреждение обслуживает более 2,5 тыс. жителей соседних деревень.

«До конца года в Липецкой области будет сдано десять медучреждений. Среди них – оперблок онкодиспансера и детская поликлиника на улице Гагарина в Липецке, новые корпуса больниц в Чаплыгине и Добром, четыре фельдшерско-акушерских пункта и два отделения общей врачебной практики», — отметил Игорь Артамонов.