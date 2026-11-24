Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ответил на вопросы жителей региона в ходе прямой линии. Всего поступило больше 1300 обращений. Самые популярные темы: ЖКХ, дороги и благоустройство. Также были озвучены вопросы развития здравоохранения, системы образования, подготовки кадров, модернизации культурных пространств, организации дорожного движения в областном центре, строительства межвузовского кампуса. Эфир длился больше полутора часов.

«Спасибо всем, кто неравнодушен к жизни региона. Мнение жителей – всегда наш абсолютный приоритет. По всем вопросам каждому будут даны ответы и разъяснения, даже если тема не была озвучена в ходе трансляции», – резюмировал Игорь Артамонов по итогам прямой линии.

Полностью эфир можно посмотреть по ссылке.