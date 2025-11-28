Игорь Артамонов ответил на вопросы липчан в прямом эфире

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире. Трансляция прямой линии велась из «Школы 21» и длилась больше двух часов. В числе поднятых тем – развитие здравоохранения и образования, поддержка участников и ветеранов СВО, благоустройство и создание комфортной среды для жизни, профориентация молодежи. Подробности можно узнать на официальной странице правительства Липецкой области в Телеграме.

Приём обращений проводился заранее на нескольких площадках. В общей сложности было получено свыше тысячи вопросов. «Не прозвучавшие в прямом эфире обращения будут отработаны. Их передали министерствам, муниципалитетам и вице-губернаторам», – отметил Игорь Артамонов.