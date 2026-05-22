Игорь Артамонов ответил на вопросы первокурсников липецкого медвуза

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами липецкого филиала Российского университета медицины (РУМ). Глава региона пришёл узнать, как прошёл первый год работы университета и учёбы студентов.

«После сегодняшнего общения с будущими врачами не осталось сомнений – решение об открытии своего медвуза было абсолютно правильным. Мы постепенно перестаём быть донором кадров для других регионов. Теперь растим своих медиков: тех, кто с первого курса знает наши больницы, наших пациентов, наши проблемы и собирается работать здесь, дома», – прокомментировал губернатор.

Студенты уже на первом курсе общаются с практикующими врачами и погружаются в реальную медицину, а не просто изучают теорию. Губернатор отметил, что у ребят горят глаза, и с такими будущими специалистами можно быть спокойным за здравоохранение региона.

В ходе встречи Игорь Артамонов ответил на вопросы студентов. Обсуждались целевая ординатура, развитие медицины в регионе и качества, необходимые современному врачу. На встрече со студентами липецкого филиала РУМа губернатор Игорь Артамонов ответил на вопрос о развитии здравоохранения в регионе.

«За последнее время резко выросли вложения в медицину региона. Мы только в прошлом году направили миллиард на ремонты. Капитально отремонтировали 10 поликлиник. На базе областной больницы открыли современный центр кардиохирургии. Продолжаем обновлять материально-техническую базу учреждений здравоохранения», – рассказал губернатор.

Глава региона пожелал студентам успешно сдать летнюю сессию, а также напомнил, что в новом учебном году в вузе открывается новая специальность – «педиатрия».