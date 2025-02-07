Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами московского Института государственной службы и управления РАНХиГС, липецкого филиала Президентской академии и ЛГТУ. Молодые люди на базе лагеря «Прометей» проходят стажировку по программе «Архитекторы Жизни», которая посвящена практикоориентированному изучению сферы госуправления.

«Пообщался со студентами. Встречи с молодёжью — всегда максимально заряженные: без официоза, по делу. И очень нужны нам, руководителям. Слышать и чувствовать молодёжь особенно важно. В этот раз говорили не только про госслужбу, хотя вопросов, понятно, много. Будущие управленцы хотят знать буквально всё: приоритеты в жизни, интересы, какие книги читаем, как строим свой день. Разговор получился тёплый, с душой», — комментирует Игорь Артамонов.

Студенты изучают опыт проведения выборов в Липецкой области, посещают стратегические сессии, участвуют в деловых играх, работают над проектами, один из которых посвящён помощи ветеранам СВО и их семьям. Студенты также подробно знакомятся с липецкими соцслужбами: Центрами занятости, МФЦ, Центром молодёжной карьеры. В программе у ребят — не только образовательные модули, но и культурный досуг: посещение драмтеатра, тренировки по карате, мастер-классы по живописи.

Стажировка столичных и липецких студентов началась 27 января и завершится 9 февраля. Программа разрабатывалась Правительством региона в течение двух лет и реализуется под кураторством первого заместителя губернатора области Александра Рябченко. На летних каникулах запланирован двухмесячный образовательный трек.