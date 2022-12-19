Жители Липецкой области смогут пообщаться онлайн с губернатором региона. 19 декабря в 16:30 Игорь Артамонов проведет прямой эфир в ЦУР Липецкой области. Губернатор расскажет, как прошел этот год для региона, какие проекты удалось реализовать и что в планах.

«Коснемся самых разных тем — здравоохранение, образование, дороги и благоустройство, ЖКХ и развитие спорта. Конечно, поговорим и о помощи участникам СВО и их семьям. Общение в прямом эфире — еще один шанс для жителей высказаться, а для руководителя области — взять на контроль их проблемы и донести информацию», — считает Игорь Артамонов.

Жители Липецкой области могут задавать вопросы на портале «Развиваем Липецкую область вместе!», там появилась специальная кнопка. Вопросы принимаются до окончания трансляции.