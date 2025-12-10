Игорь Артамонов озвучил итоги Народной программы на конференции реготделения «Единой России»

Секретарь Липецкого регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», губернатор Липецкой области Игорь Артамонов озвучил итоги реализации Народной программы в регионе и обозначил приоритеты работы липецких единороссов на 2026 год, выступая на конференции реготделения «ЕР» в «Школе 21».

«За последние несколько лет на территории региона появилось много уникальных объектов. Это, в частности, обновленный «Прометей», дворец спорта имени Александра Петрова в Ельце, концертный зал «Казаки России», кардиоцентр в Липецке. Улучшения есть в каждом муниципалитете и в каждом есть, на что еще стоит обратить внимание. Чтобы работа и дальше была эффективной и заметной, необходимы проактивная вовлеченность и постоянная работа на территории своих округов», – сказал Игорь Артамонов.

Также были озвучены результаты гуманитарной миссии и поддержки СВО. В частности, по инициативе губернатора Игоря Артамонова регион ввел 38 мер поддержки участников спецоперации и их родных и восемь – по инициативе облсовета. Льготы касаются оздоровления, реабилитации, трудоустройства, переобучения, сфер образования, ЖКХ, налогообложения и так далее.

Важной частью конференции стало вручение награды общественного признания «Отец солдата». Ее в 2023 году учредило Всероссийское общественное движение «Отцы России», чтобы отметить родителей, чьи дети проявили мужество, силу характера и верность долгу. В День Героев Отечества Игорь Артамонов передал медали Владимиру и Елене Кузнецовым (Добровский округ), Валентину Пушилину (Добровский округ), Николаю и Наталье Шутяевым (Лебедянский округ), Виктору и Галине Соболевым (Задонский округ), Олегу и Оксане Тарасенко (Задонский округ), Анатолию Чернову и Наталье Мичетиной (Задонский округ).

В рамках Конференции прошла плановая ротация членов Регионального Политического Совета. Также были вручены благодарственные письма облсовета за добросовестный труд и активную гражданскую позицию, а новым членам партии из числа участников СВО – партбилеты.