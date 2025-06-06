Игорь Артамонов поблагодарил пиротехников МЧС за обезвреживание территории Липецкого округа

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поблагодарил специалистов сводного пиротехнического отряда МЧС России, которые в течение месяца обезвреживали территорию Липецкого округа после прошлогоднего инцидента в окрестностях аэродрома. Они проверили почти 400 гектаров, уничтожили больше 1800 взрывоопасных предметов. В торжественной обстановке губернатор вручил спасателям почетные знаки «Во славу земли Липецкой».

«Наш регион находится не так далеко от границы, и последнее время мы часто ощущаем дыхание военных действий. Но благодаря высокой квалификации российских спасателей липчане продолжают спокойно жить, потому что чувствуют себя защищенными и знают, что помощь всегда рядом», – сказал Игорь Артамонов.

Также благодарности администрации Липецкого округа вручил глава муниципалитета Давид Тодуа. Всего отмечено 28 специалистов.