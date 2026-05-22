Игорь Артамонов поблагодарил платформу «Россия – страна возможностей» за поддержку жителей региона

Сегодня Президентской платформе «Россия – страна возможностей» исполняется 8 лет. Организаторов, наставников и партнёров проекта поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Восемь лет назад Президентская платформа «Россия – страна возможностей» начала свою работу, – говорится в поздравлении. – За эти годы миллионы участников открыли новые карьерные горизонты, получили доступ к образовательным программам, встретили наставников и запустили собственные проекты. Сегодня это живой механизм, который доказал: талант не зависит от почтового индекса – успех может прийти к человеку из любой точки страны, если у него есть цель, особенно когда государство создаёт для этого условия.

Очень приятно, что среди участников много липчан. Наши школьники и студенты, молодые учёные, управленцы, волонтёры. Те, кто побеждает в конкурсах, проходит в финалы, получает гранты и, главное, – меняет жизнь вокруг себя. За восемь лет участниками проектов, конкурсов и олимпиад платформы «Россия – страна возможностей» от нашего региона стали больше 200 тысяч человек. 150 из них дошли до финала, а свыше 100 были включены в число победителей.

Центры компетенций платформы успешно работают на базе нашего педагогического университета и Липецкого филиала РАНХиГС. Это значит, что сегодня мы создаём свою базу, где молодёжь готовят к участию в федеральных проектах, помогают выявить сильные стороны и грамотно выстроить карьерную траекторию, не уезжая из региона.​​​​​​​​​​​​​​​​

От лица жителей Липецкой области выражаю благодарность создателям платформы. Спасибо наставникам за мудрость и поддержку, а партнёрам проекта за веру в молодых и шансы на самореализацию. Восемь лет – большой путь. Но уверен, главные достижения ещё впереди. Удачи и новых побед!»