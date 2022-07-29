Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил благодарность сотрудникам ФСБ России, которые предотвратили деятельность диверсионно-разведывательной группы в Липецке. В своём телеграм-канале глава региона сообщил, что спецслужбы мастерски провели операцию в областном центре.

Были задержаны мужчина и две женщины, входившие в состав диверсионно-разведывательной группы. Установлено, что все они являются участниками националистической украинской группировки, которую курировала СБУ. Задержанные готовили теракт на автостанции «Сокол».

«Спасибо за работу. Жизни и здоровье наших граждан сохранены. Безопасность всех объектов, в том числе транспортной инфраструктуры, усилена и находится на высоком уровне. Работаем в тесном контакте с силовиками», – сказал Игорь Артамонов.