Игорь Артамонов поблагодарил сотрудников УМВД за высокие результаты в профессиональной деятельности

Поздравить личный состав УМВД России по Липецкой области с профессиональным праздником пришли Губернатор региона Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, главный федеральный инспектор по Липецкой области Ирина Проваленкова, а также руководители других ведомств и организаций, которые плотно взаимодействуют с правоохранительными органами.

В ходе торжества лучшим сотрудникам полиции были вручены награды регионального и федерального значения за добросовестное исполнение служебного долга, высокий профессионализм и достигнутые успехи в обеспечении правопорядка.

«Сотрудники УМВД всегда откликаются на просьбы жителей. Результаты в регионе хорошие, преступность снижается. Отдельная благодарность ветеранам за сохранение традиций в ведомстве и успехов новым сотрудникам. Стране нужна ваша работа», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По итогам 9 месяцев 2026 года криминогенная ситуация в Липецкой области сохраняет стабильность и демонстрирует дальнейшее улучшение по ряду ключевых показателей общественной безопасности.

За отчетный период в регионе зарегистрировано 7251 преступление. Уровень преступности на 100 тыс. населения составил 654,2, что заметно ниже общероссийского показателя (740,2). Особое внимание уделяется борьбе с наиболее опасными деяниями: количество особо тяжких преступлений сократилось на 11,5%, фактов причинения тяжкого вреда здоровью — на 25,4%, преступлений с применением оружия — на 21,1%.

Результативна работа по противодействию незаконному обороту наркотиков: из незаконного оборота изъято более 84 кг наркотических средств.

Отмечено снижение подростковой преступности (-20,0%), а также числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (-17,1%) и наркотического (-14,3%) опьянения, и деяний в составе группы (-13,8%).

Положительная динамика зафиксирована и в сфере безопасности дорожного движения. Общее количество ДТП сократилось на 28,1%. Число аварий с участием водителей с признаками опьянения уменьшилось на 36,9%, а погибших в них — на 58,6%.

В ходе мониторинга сети Интернет пресечено 66 фактов размещения противоправного контента, выявлено 55 интернет-ресурсов с экстремистскими материалами и информацией о способах изготовления взрывчатых веществ.