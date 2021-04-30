Благотворительный завтрак прошёл сегодня в Липецке. В нём принял участие глава региона Игорь Артамонов.

Он встретился с социально ответственными предпринимателями, поблагодарил бизнесменов за помощь в период пандемии и вручил им благодарственные письма. В числе награждённых как местные компании, так и зарубежные инвесторы.

«В минувшем году было много сложностей, связанных с пандемией коронавируса. Мы очень признательны за то, что в трудные моменты вы не остались в стороне. Более того, в этом году стало больше компаний, которые активно участвуют в благотворительных проектах. Вы помогаете развивать область и являетесь примером для других», – сказал Игорь Артамонов.

Благодарственными письмами были отмечены компании, которые в 2020 году принимали участие в благоустройстве Липецка, а также помогали в организации и проведении спортивных и культурных мероприятий.