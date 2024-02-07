Депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова подвела итоги законотворческой деятельности на основе инициатив от Липецкой области за 2023 год на встрече с губернатором Игорем Артамоновым. В частности, она отметила, что активная позиция региональной власти по поддержке семей участников СВО является примером для других регионов.

«Липецкая область по инициативе губернатора продолжает принимать дополнительные меры по поддержке военных и их родных на региональном уровне. Благодарю за оперативное принятие мер в этой сфере», – сказала Татьяна Дьяконова.

Депутат также сообщила о том, что с Михаилом Тарасенко внесла важную поправку о включении в страховой стаж периода нахождения бойца в добровольческом формировании. Нововведение оперативно приняли на федеральном уровне.

С подачи Липецкой области внесены поправки к законопроекту «Об особых экономических зонах» об исключении нецелевого использования земельных участков на этих территориях. Благодаря этому ни один участок земли ОЭЗ не будет простаивать. По просьбе Молодежного парламента Липецкой области сформировано обращение в федеральные ведомства и Правительство РФ об отмене НДФЛ при получении региональных грантов на социальные проекты. В прошлом году этот законопроект был принят.

Татьяна Дьяконова рассказала о находящихся в ее работе поправках, которые также были инициированы во время работы в Липецкой области. Это выплата пособий матерям и отцам погибших бойцов независимо от их возраста. Сейчас помощь полагается только женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 55. Предоставление права семьям добровольцев оформлять соцконтракты без учета доходов главы семьи. Такое право сейчас есть только у мобилизованных. Освобождение автобусных городских и пригородных перевозок от НДС. В Липецкой области годовой экономический эффект для автопредприятий может составить около 200 млн рублей. Эти деньги могут пойти на закупку новой техники. Также Татьяна Дьяконова отметила, что интересные и социально важные предложения поступают от муниципалитетов. В их числе предоставление жилья врачам, переехавшим на постоянное место жительства в села.

В свою очередь Игорь Артамонов поблагодарил Татьяну Дьяконову за вовлеченность в проблемы региона и неравнодушие. «Наши интересы совпадают – это желание сделать жизнь жителей Липецкой области лучше. Надеюсь, наступивший год будет не менее плодотворным и результативным», – подчеркнул губернатор.