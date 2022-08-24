Действующие и строящиеся предприятия ОЭЗ «Липецк» посетил сегодня губернатор региона Игорь Артамонов. Также руководитель области провел рабочую встречу с генеральным директором особой экономической зоны Романом Петрухиным, который доложил о текущей ситуации на фоне санкций.

В этот сложный для экономики период правительство Липецкой области уделяет особое внимание предприятиям ОЭЗ «Липецк». Это дало результат, отмечалось во время встречи. Несмотря на большое количество резидентов из стран, поддержавших санкции, бизнес предпочел работать. Из 31 предприятия ОЭЗ на сегодня остановлено только одно. По словам Романа Петрухина 24 предприятия находятся в «зеленой» и «желтой» зоне, стабильно функционируя. Семь предприятий – в «красной» зоне, то есть требуют повышенного внимания. Это, в частности, компания «Йокохама». Сейчас она работает, 70% сотрудников выведены на рабочие места, всем остальным выплачивается заработная плата в полном объеме. С 1 сентября планируется вывод всего штата сотрудников на полный рабочий день.

«При этом с начала 2022 года в ОЭЗ пришли шесть новых резидентов с объемом инвестиций более 49 миллиардов рублей, – рассказал Роман Петрухин. – Три резидента уже вышли на строительную площадку, еще три находятся в стадии проектирования. Кроме того, до конца третьего квартала этого года мы вынесем на рассмотрение вопрос о получении статуса резидента еще одному потенциальному инвестору с первоначальным объемом вложений не менее 1,3 миллиарда рублей».

Игорь Артамонов по итогам встречи отметил, что ситуация в ОЭЗ «Липецк» находится полностью под контролем. «В целом из общей численности сотрудников ОЭЗ, а это более 5100 человек, только 115 работников компаний резидентов находятся во временном простое из-за снижения объемов производства. Все предприятия, которые заявляли о простое, либо нашли инвестора, либо возобновляют деятельность. Только компания «Ханивелл» полностью приостановила свою работу. Но уже ведется сделка по вводу нового инвестора на территорию завода», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Затем губернатор побывал на заводе «Фондиталь». Здесь производят алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы и котельное оборудование. Общий объем инвестиций превышает 2,2 миллиона рублей. На заводе работает 81 человек, а средняя заработная плата составляет 52,5 тысячи рублей. Сейчас предприятие расширяется, планируя открытие литейного завода. Это позволит полностью завершить цикл производства литых радиаторов. Они будут изготавливаться непосредственно на заводе, начиная с покупки алюминия в России с последующим литьем под давлением. Это будет 100% российское производство.

Также Игорь Артамонов осмотрел строительную площадку китайской компании «Сибу Индастриэз». Она производит шлакообразные смеси, огнеупоры, порошковые проволоки и многое другое. Объем заявленных инвестиций составляет 3,75 млрд рублей, планируется создать 293 рабочих места.