Центр развития «Точка роста» в школе села Пушкино осмотрел сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в Добринский район. В эти дни отмечается 93-я годовщина образования муниципалитета.

1 сентября за парты образовательного учреждения в Пушкино сядут 180 учеников. К началу нового учебного года в школе открыт центр естественно-научного и технологического профилей. Здесь будут реализовываться программы дополнительного образования «Живая лаборатория», «Робототехника», курсы внеурочной деятельности «Тайны мира эксперимента», «Удивительное рядом», «Белая ладья». На проведение ремонта и закупку оборудования районный бюджет выделил более 2,2 млн рублей. Еще около 1 млн рублей направлено из областной и федеральной казны.

«Подобные проекты очень важны, – считает Игорь Артамонов. – Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, умеющую разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед школьниками из сел и деревень открываются новые перспективы».

В рамках регионального проекта «Современная школа» «точки роста» созданы в шести образовательных учреждениях Добринского района. До конца 2024 года открытие таких центров образования запланировано еще в пяти школах, которые расположены в селах Верхняя Матрёнка, Мазейка, Дубовое, Нижняя Матрёнка и на станции Хворостянка.