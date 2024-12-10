Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов почтил память воинов и погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей, возложив цветы к памятнику Неизвестному солдату у Вечного огня в Ельце. Вчера отмечалось 83-летие Елецкой наступательной операции и освобождения города от фашистских захватчиков.

«Это знаменательная дата для всех жителей Липецкой области. Девятого декабря 1941 года после ожесточенных боев Красная Армия освободила Елец. Это был переломный момент битвы за Москву, первая победа. Освобождение Ельца стало возможным благодаря героизму наших солдат, помощи и поддержке местного населения. Мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за свободу, гордимся Ельцом и его историей», – сказал Игорь Артамонов.

Контрнаступление советских войск началось 6 декабря 1941 года. Елец освобождала 148-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник Ф. М. Черокманов. 7 декабря она освободила восточную окраину города, поселок Ольшанец, кожевенный завод и Аргамаченскую слободу. 8 декабря шли ожесточенные бои в центре Ельца, освобождая квартал за кварталом. По свидетельству участников боев, Елец был окутан густыми облаками дыма, сотрясался от взрывов. 9 декабря город был полностью освобожден. А к 16 декабря от фашистов освободили 400 населённых пунктов.

За десять дней враг потерял 16 тысяч солдат и офицеров. Было захвачено 250 пулеметов, свыше 700 автомашин, 150 орудий и другая техника. Защитники города не только ликвидировали елецкий выступ, но и нанесли тяжелое поражение 2-й полевой армии вермахта. Они отвлекли на себя часть 2-й танковой армии Гудериана, оказав тем существенную помощь войскам левого крыла Западного фронта, которые наступали под Москвой. В ходе операции были освобождены более 8 тысяч квадратных километров территории, 400 населенных пунктов, в том числе Елец и Ефремов.