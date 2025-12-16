Игорь Артамонов поддержал инициативы липецких Героев России

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с липецкими Героями России Юрием Щербаковым, Владимиром Богодуховым, Олегом Сторожуком и Героем Советского Союза Юрием Чуриловым. С ними глава региона обсудил новые проекты поддержки военных волонтёров, участников специальной военной операции и развитие патриотической работы.

Юрий Щербаков, получивший высшую государственную награду за остановку вражеского наступления в тяжёлом бою на СВО, поделился впечатлениями о поддержке с родной земли. Он отметил особую ценность для бойцов гуманитарной помощи, изготовленной липецкими мастерицами, писем от школьников и традиционных «деревенских гостинцев», которые напоминают о доме и придают сил. Юрий предложил учредить региональную награду для граждан, активно помогающим фронту.

«Поддержка родного региона для бойцов на передовой – это знак, что о них помнят, их ценят и ждут. Мы обязательно проработаем вопрос учреждения специального знака отличия для наших активистов», – заявил губернатор Игорь Артамонов.

Владимир Богодухов предложил выстроить многоуровневую систему наставничества. Идея заключается в том, чтобы опытные герои, в том числе Герои Советского Союза и России, стали наставниками для ветеранов специальной военной операции. Те, в свою очередь, передадут полученные знания и опыт школьникам и студентам, выступая для них проводниками в мир реальных ценностей и ответственных решений.

«Патриотическое воспитание должно строиться на живом примере. Передача опыта от тех, кто защищал страну, новому поколению – это эффективный путь формирования истинных ценностей. Мы обязательно постараемся реализовать эту идею в рамках наших образовательных программ», – добавил губернатор.

Глава региона поблагодарил героев не только за их боевые заслуги, но и за активную гражданскую позицию и готовность вносить вклад в развитие Липецкой области.