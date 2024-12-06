Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл заседание координационного Совета по вопросам молодёжной политики и добровольчеству. Были подведены итоги работы регионального управления молодёжной политики.

Отмечалось, что в регионе на высоком уровне организована добровольческая деятельность молодёжи. Как рассказала начальник областного управления молодёжной политики Ксения Казакова, в Липецкой области открыто семь Добро.Центров, проведён Региональный форум добровольцев, активисты штаба #МЫВМЕСТЕ выполнили 215 заявок, поступивших от семей участников СВО. За 2024 год в регионе реализовано более 1500 добровольческих инициатив, зарегистрировано 7144 добровольца и 149 организаций на платформе Добро.ру.

Третий раз подряд Липецкая область в этом году стала победителем программы «Регион для молодых». Также отмечалось, что липецкая инициативная молодёжь активно участвовала в федеральных грантовых конкурсах, и в 2024 году 21 проект получил поддержку, а общий объём привлечённых средств увеличился почти на 10 млн рублей по сравнению с прошлым годом.

«Это не просто цифры, а реальные дела, которые меняют жизни людей. А мы меняем условия для развития молодёжи. К примеру, в этом году в «Прометее» открыли молодёжный образовательный центр. Он стал местом притяжения тех, у кого много идей, кто хочет всё вокруг себя сделать лучше. Таких за год в этом центре было больше 5000 человек», – отметил губернатор.

Областной Центр молодёжи в 2024 году организовал и провёл ряд крупных проектов. Среди них мастерская «Технологий будущего», промотур «Область Возможностей», образовательный форум «Область Будущего».

В направлении патриотического воспитания проведено более 60 акций. Команда Липецкой области заняла первое место на Всероссийском этапе спартакиады молодёжи допризывного возраста. Регион вошёл в топ-5 субъектов по количеству поданных заявок на национальную премию «Патриот-2024».

На заседании активисты липецкого отделения «Движения Первых» попросили максимально в следующем году привлекать их к проведению мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы. Губернатор поддержал инициативу молодёжи.

«Очень радуют такие инициативы именно от детей и молодёжи, значит, что знают историю, чтят память наших героев, понимают, какой ценой досталась Победа их прадедам», – отметил Игорь Артамонов.