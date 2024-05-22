Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с призёрами Всероссийской олимпиады школьников, поздравил старшеклассников и ответил на их вопросы.

Липецкая область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников была представлена 32 участниками из 24 образовательных организаций. По итогам в копилке достижений региона шесть званий призёров – по истории, русскому и английскому языкам, физической культуре и два по информатике.

«Впереди у ребят поступление в вузы. Желаю всем успеха. Потенциал у них огромный, планы грандиозные – одна квантовая физика чего стоит. Многие хотят заниматься IT-разработками и собираются работать в родном регионе. Очень ждём таких специалистов», – подчеркнул губернатор.

Игорь Артамонов рассказал старшеклассникам о востребованных специальностях, на которых в регионе ждут молодых специалистов. В свою очередь старшеклассники попросили усилить работу наставников со школьниками.

«Хорошее предложение, опыт профессионалов бесценен. Поручил коллегам из образования активнее над этим поработать», – подытожил игорь Артамонов.