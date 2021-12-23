Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречу с председателем Совета ветеранов Липецкой области Леонидом Рощупкиным. Обсуждались итоги деятельности ветеранской организации и перспективы дальнейшего взаимодействия с органами власти и населением.

Леонид Рощупкин обратился к главе региона с просьбой оказать содействие в посещении Калининградской области, где в годы Великой Отечественной войны погибли три Героя Советского Союза родом из Липецкой области. В честь лётчиков названы города – Гусев, Гурьевск и Нестеров. Потомки героев и члены Совета ветеранов давно хотят посетить эти места и почтить память солдат. «Связи с руководством Калининградской области у нас нет, и финансовой возможности поехать тоже. Мы давно ведём переговоры с местным ветеранскими организациями, они чтят память о наших героях и ждут их родственников», – рассказал Леонид Рощупкин.

Глава региона заверил, что администрация обязательно поможет организовать поездку. Игорь Артамонов сразу же позвонил губернатору Калининградской области Антону Алиханову и договорился о проведении совместных памятных мероприятий в будущем году.

Также Леонид Рощупкин рассказал о патриотической работе, которую Совет проводит с молодёжью и учебными заведениями. В этом году липецкие ветераны провели конкурс для учителей. В нём приняли участие больше 40 педагогов, которые соревновались в знании Елецкой наступательной операции. «Мы эту работу будем продолжать. Если учителя будут увлечены изучением Великой Отечественной войны, то и детей смогут заинтересовать», – сказал Леонид Рощупкин.

«Полностью с вами согласен. Крайне важно рассказывать современному поколению о Великой Отечественной войне, не допускать подмены исторических фактов, прививать любовь к Родине. Ваше дело заслуживает уважения и благодарности», – отметил Игорь Артамонов.

Также глава региона принял приглашение принять участие в праздновании юбилея Совета ветеранов Липецкой области и пообещал оказать поддержку в организации торжества.