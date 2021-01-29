В 2020 году в с. Доброе начнут строить современный детский сад, рассчитанный на сотню детей (его проект – на фото).

“Это только один проект из многих, которые собираемся реализовывать в липецких сёлах”, – рассказал в своем Инстаграм глава областной администрации Игорь Артамонов.

По словам губернатора в этом году планируют достроить школу на 300 детей в Большом Хомутце. А в Лебедяни – начать реконструкцию школы №3.

“Здесь (в Лебедяни) и здания старые (одному под 100 лет), и школа переполнена. Новый корпус рассчитываем закончить в 2022 году, – пояснил Игорь Артамонов. – В посёлке Ключ Жизни Елецкого района новый корпус школы появится уже в этом году. Поселение большое, близко к городу. Живут в нём молодые семьи, активно строятся дома. Уже сейчас некоторые школьники вынуждены ездить в Елец – затягивать нельзя

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В прошлом году только по программе «Комплексное развитие сельских территорий» 106 сельских поселений Липецкой области были благоустроены. В этом – на очереди 33 новых объекта. Тут всё: и площадки для детей, и спортивные объекты. Выбирая, где строить, опирались на мнение жителей.

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В 2021 продолжим строить жильё для агроспециалистов, врачей и учителей, которые хотят работать в селе. К каждому дому прилагается участок”.

Глава региона отметил, что это далеко не все планы, а только то, что сделают по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Помимо всего прочего в области продолжат в поступательном ключе работать с медицинскими учреждениями, дорогами, местами отдыха, сетями и Интернетом. Об этом Игорь Артамонов обещал рассказать чуть позже.