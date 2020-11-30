Игорь Артамонов подписал постановление об ограничении ярмарочной торговли в период пандемии

Ярмарочная торговля в период пандемии коронавируса в Липецкой области будет ограничена. Соответствующее постановление подписал руководитель региона Игорь Артамонов. В документе говорится, что с 5 по 31 декабря 2020 года запрещается проведение сезонных уличных ярмарок, где будет больше 30 мест для продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Меры приняты для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

Ещё один пункт постановления предполагает продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет — с 3 по 16 декабря. В этот период людям старшего поколения необходимо ограничить контакты и находиться в месте своего проживания или фактического пребывания. Больничный лист им продлят автоматически.

Ознакомиться с постановлением можно здесь.