Последний день года, 31 декабря, будет в Липецкой области выходным. Соответствующее распоряжение глава региона Игорь Артамонов подписал сегодня. При этом переноса с другого выходного не будет.

Документ касается государственных служащих, которые работают в органах исполнительной власти Липецкой области. Аналогичное решение рекомендовано принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям.

Сделать 31 декабря выходным днем рекомендовал губернаторам Президент России Владимир Путин. С таким предложением к главе государства обратились участники Госсовета, который состоялся накануне в обновленном составе. Руководитель страны выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, так как на федеральном это сделать в настоящее время невозможно, а на местах соответствующие полномочия есть.

Ранее в ряде субъектов РФ уже сделали 31 декабря выходным, при этом многим россиянам придется отработать в ближайшую субботу, 26 декабря. После 31-го всех ждут длинные новогодние каникулы, которые со всеми переносами продлятся с 1 по 10 января. Первый рабочий день 2021 года приходится на 11 января.