Администрация Липецкой области заключила соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ. Подписи под документом поставили глава региона Игорь Артамонов и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов. Стороны планируют совместно реализовать проекты по развитию городской среды и строительства арендного жилья в Липецке.

В 2017 году специалисты ДОМ.РФ разработали дизайн-проекты благоустройства восьми общественных пространств в Липецке. Они были реализованы на общей площади в 34,5 гектара. На этот раз специалисты ДОМ.РФ разработают мастер-план развития центральной части Липецка. Работы будут профинансированы поровну Единым институтом развития и администрацией области.

«Одно из важнейших направлений деятельности ДОМ.РФ – формирование комфортной городской среды в российских городах. В Липецке мы разработаем концепцию развития так называемого «зелёного ядра» города. В итоге горожане, в частности, получат возможность проводить время на благоустроенных набережных рек Воронеж и Липовка», – отметил Денис Филиппов.

В ходе встречи обсуждалось взаимодействие ДОМ.РФ и Липецкой области по другим направлениям. В частности, достигнуты договорённости о сотрудничестве в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на территории региона: ДОМ.РФ планирует реализовать проект арендного дома в центре Липецка. В настоящее время идёт поиск подходящего земельного участка, проработка проекта и определение параметров его реализации.

«У ДОМ.РФ интересные продукты, которые могут получить широкое распространение. Прежде всего, это развитие жилищного строительства, в том числе с использованием федеральных земель. Очень важное направление сотрудничества – индивидуальное жилищное строительство. Мы надеемся, что вместе с ДОМ.РФ сможем создать возможности для кредитования наших жителей на льготных условиях», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Делегация ДОМ.РФ приняла участие в совещании с застройщиками. Также в ходе визита представители Единого института развития посетили территории, которые могли бы стать базой для реализации проектов по различным направлениям деятельности ДОМ.РФ.