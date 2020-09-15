Игорь Артамонов подписал соглашение с компанией «Август» о строительстве в регионе логистического комплекса

Крупнейшая российская компания по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения средств защиты растений построит логистический комплекс в Липецкой области. Подписание меморандума о сотрудничестве между главой региона Игорем Артамоновым и председателем совета директоров АО «Август» Михаилом Даниловым состоялось сегодня.

«У нас много различных производств в регионе, но логистического комплекса пока не было. Очень приятно, что крупнейшая российская компания выбрала именно Липецкую область. Думаю, что этот объект станет ориентиром для других инвесторов, специализирующихся на складской недвижимости. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и приведёт к реализации новых проектов», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Логистический комплекс мощностью свыше 20 тысяч паллетомест появится на территории Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» и будет выполнять функции распределительно-сортировочного центра средств защиты растений для предприятий агропромышленного комплекса как Липецкой области, так и соседних регионов. Компания «Август» планирует инвестировать в проект свыше 500 млн рублей.

«Центральное Черноземье является одним из лидеров сельскохозяйственного рынка и с точки зрения логистики у Липецкой области очень удобное расположение. Мы около четырёх лет выбирали площадку для строительства центра, остановились на Елецком участке. Рассчитываем, что 2022 году наш логистический комплекс уже начнёт свою работу», – сказал председатель совета директоров АО «Август» Михаил Данилов.