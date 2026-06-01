Игорь Артамонов подвёл итоги пятилетней работы партии «Единая Россия» в Липецкой области

Губернатор Липецкой области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Артамонов принял участие в форуме «Есть результат», где были подведены итоги работы партии за последние пять лет и определены новые приоритеты.

Глава региона отметил, что народная программа формировалась в сложный период борьбы с пандемией, когда требовалось спасать людей и перестраивать экономику. Затем приоритетом стала поддержка участников специальной военной операции и их семей, при этом не останавливались строительство и ремонт социальных объектов.

При поддержке партии за пять лет в регионе появилось 30 образовательных учреждений – школ, детских садов и пристроек к ним. Расходы на обновление работающих с детьми организаций выросли с 1,8 млрд рублей в 2025 году до 3,5 млрд рублей в 2026-м. В планах на этот год – капитальный ремонт 36 школ и шести детских садов (в прошлом году было 11 объектов).

Значительно улучшилась ситуация с детским отдыхом: если в 2021 году в загородных лагерях отдыхали 9,3 тысячи детей, то в 2025-м – уже 15,3 тысячи. Для этого построено более десяти новых корпусов. В лагере «Прометей» созданы фиджитал- и молодёжный центры, отремонтированы стадион и лечебный корпус, построен бассейн.

Серьёзные изменения произошли в здравоохранении. Увеличено финансирование, закуплены новые машины скорой помощи, ремонтируются медучреждения, приобретается оборудование. В Липецке построена мультиполиклиника для детей и взрослых с женской консультацией и центром эмоционального здоровья. Введены выплаты для привлечения врачей, открыт собственный медицинский вуз.

Регион досрочно завершил программу расселения аварийного жилья. Благодаря многомиллиардным вложениям в жилищно-коммунальное хозяйство удалось на 26% снизить аварийность на сетях. В нормативное состояние приведено 80% дорог опорной сети. Благоустроено более 800 общественных пространств.

«При поддержке партии даже в самые сложные периоды мы строили социальные объекты, развивали коммунальную инфраструктуру, ремонтировали дороги, благоустраивали общественные пространства. Приоритеты менялись под вызовы времени, но неизменным оставалось одно – ориентация на запросы жителей. Будем продолжать в том же ключе. Ждём предложения в новую народную программу», – прокомментировал Игорь Артамонов.