Игорь Артамонов в своем Инстаграм рассказал и показал в эсказах, как преобразится в ближайшем будущем площадь перед дворцом спорта “Звездный” в Липецке.

“Первый день весны, да ещё и понедельник – самое время начинать большое дело. Сегодня хочу рассказать вам о новой жизни площади у Дворца спорта «Звёздный». На неё уже давно грустно смотреть. Не раз получал сообщения с просьбой навести там порядок: разбитое покрытие, старый фонтан, неудобные лавочки. Мы нашли решение. Некоторые уже обратили внимание – у площади появилось ограждение. Это начало большого проекта”, – написал губернатор.

По словам Игоря Артамонова, кроме обязательного минимума – нового покрытия, качественного освещения и дополнительного озеленения, планируется сделать так, что каждому будет там приятно и интересно.

Для детей – модель Солнечной системы и современная площадка с подсветкой, для подростков – скейтпарк. Для всех – комфортные места отдыха, современные павильоны и новый «сухой фонтан» площадью 490 квадратных метров. Летом с водой могут играть дети, а зимой тут будет каток с ёлкой на Новый год.

“Всё это станет возможным благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» и «Сбербанку», который уже преобразил Быханов сад. Поучаствовали и активные липчане, проголосовав на портале «Открытый Липецк» и в Instagram именно за этот вариант”, – добивил глава региона.