Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов получил Благодарственное письмо Президента РФ. Владимир Путин отметил таким образом большой вклад руководителя исполнительной власти региона в становление и развитие Государственного Совета Российской Федерации.

«Большое спасибо за высокую оценку Президенту страны. Это придает новые силы для дальнейшей работы на благо России, Липецкой области и ее жителей. В этом году мы максимум усилий направляем на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Это трудный вызов, но все вместе мы его преодолеем», – сказал руководитель области.

Игорь Артамонов возглавил регион в октябре 2018 года. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011), орденом Почета Российской Федерации (2018). Имеет «Золотой знак Сбербанка России».