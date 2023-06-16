Кубок Беговой столицы России вручили губернатору Липецкой области Игорю Артамонову министр спорта РФ Олег Матыцин и руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу. Торжественная церемония состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ», по результатам которого определяется регион-победитель, проходит с 2017 года. В этом году на старт города России вышли 4 июня. При определении победителя учитывались средняя скорость, дистанция и количество участников забега по отношению к численности населения.

В 2022-м Липецк остановился в шаге от звания Беговой столицы страны. В этом году областной центр обошел Магадан и Санкт-Петербург. Теперь название нашего города тоже появилось на кубке вместе с Казанью, Владивостоком, Нижним Новгородом.

«Спорт – это энергия радости и созидания. Это позитивное движение, которое объединяет людей. В Липецкой области спортивный губернатор, в Липецке спортивный мэр. И, когда люди видят такой пример, они ощущают себя в одной команде. Это еще один повод гордиться своим краем, своей страной. Когда мы все вместе, люди становятся увереннее, видят, что спорт дает им возможность гордиться своим краем, страной, чувствовать себя в одной команде. Это энергия радости, энергия созидания. А мотивированность, заряженность на успех и слаженная работа привели Липецк к победе сегодня. Я поздравляю вас и желаю дальнейших побед», – заявил Олег Матыцин.

Игорь Артамонов рассказал, что в этом году полумарафон впервые прошел на Зеленом острове и привлек рекордное количество спортсменов – более 4000 из 181 города России. «Приятно видеть, как все больше людей выбирают спорт и здоровый образ жизни. Нам удалось привлечь множество самых разных людей – в забеге участвовали и люди с ограниченными возможностями здоровья, юные спортсмены, представители проекта для старшего поколения «Активное долголетие». Мы набрали наивысший балл среди городов-участников. Хочу поблагодарить Ксению Казакову, организатора всех беговых мероприятий в регионе. Мы смогли войти в элиту бегового массового спорта. Уверен, что мы останемся в ней вместе с другими городами. У нас есть для этого все», – заявил Игорь Артамонов.