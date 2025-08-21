В регионе

Игорь Артамонов пообщался с молодыми врачами Долгоруковской больницы

11 минут назад

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Долгоруково, где недавно после капитального ремонта открылась районная больница. Она обслуживает больше 16 тысяч долгоруковцев, включая 2900 детей. Последний ремонт в учреждении был в 2013 году. Обновления требовали и инженерные коммуникации, и сама организация работы, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения. Стоимость всех работ по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» составила порядка 50 млн рублей.

После ремонта в поликлинике появилась открытая регистратура с электронной картотекой, просторные зоны ожидания с удобными диванами, оптимизированы маршруты передвижения. Теперь пациенты могут пройти исследования и получить амбулаторно-клиническую помощь на первом и втором этажах, что важно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также проложены коммуникации водоснабжения, канализации, заменены электросети, вентиляция. Кроме того, в поликлинике предусмотрен отдельный санузел для маломобильных граждан.

В структуру Долгоруковской РБ входят 24 фельдшерско-акушерских пунктов, многопрофильный стационар на 102 койки и поликлиника на 250 посещений в смену. В главном здании учреждения работают 34 врача и 118 сотрудников среднего медицинского персонала. Игорь Артамонов встретился с молодыми врачами, выбравшими Долгоруково благодаря мерам поддержки. Среди них врач-офтальмолог Елена Игнатова. В 2018 году она окончила Курский государственный медицинский университет. В 2020-м – ординатуру в Волгограде. В Липецкую область трудоустроилась 1 августа по программе «Губернаторские полтора миллиона». Врач-педиатр участковый Кристина Власова в текущем году окончила Воронежский медуниверситет Бурденко. Училась по целевому направлению. В Долгоруково трудится с 5 августа.

«Программы поддержки медиков в период их обучения, а также при трудоустройстве доказали свою эффективность. В нашем регионе они стали одним из основных инструментов пополнения кадров в учреждениях здравоохранения. Благодаря им удается привлекать в Липецкую область как молодых врачей, полных энтузиазма работать на благо жителей, так и специалистов с хорошим стажем и опытом, которые позволяют сделать нашу медпомощь продвинутой, современной и высоко квалифицированной», – отметил Игорь Артамонов.

