Игорь Артамонов пообщался с молодыми врачами Долгоруковской больницы

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Долгоруково, где недавно после капитального ремонта открылась районная больница. Она обслуживает больше 16 тысяч долгоруковцев, включая 2900 детей. Последний ремонт в учреждении был в 2013 году. Обновления требовали и инженерные коммуникации, и сама организация работы, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения. Стоимость всех работ по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» составила порядка 50 млн рублей.

После ремонта в поликлинике появилась открытая регистратура с электронной картотекой, просторные зоны ожидания с удобными диванами, оптимизированы маршруты передвижения. Теперь пациенты могут пройти исследования и получить амбулаторно-клиническую помощь на первом и втором этажах, что важно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также проложены коммуникации водоснабжения, канализации, заменены электросети, вентиляция. Кроме того, в поликлинике предусмотрен отдельный санузел для маломобильных граждан.

В структуру Долгоруковской РБ входят 24 фельдшерско-акушерских пунктов, многопрофильный стационар на 102 койки и поликлиника на 250 посещений в смену. В главном здании учреждения работают 34 врача и 118 сотрудников среднего медицинского персонала. Игорь Артамонов встретился с молодыми врачами, выбравшими Долгоруково благодаря мерам поддержки. Среди них врач-офтальмолог Елена Игнатова. В 2018 году она окончила Курский государственный медицинский университет. В 2020-м – ординатуру в Волгограде. В Липецкую область трудоустроилась 1 августа по программе «Губернаторские полтора миллиона». Врач-педиатр участковый Кристина Власова в текущем году окончила Воронежский медуниверситет Бурденко. Училась по целевому направлению. В Долгоруково трудится с 5 августа.

«Программы поддержки медиков в период их обучения, а также при трудоустройстве доказали свою эффективность. В нашем регионе они стали одним из основных инструментов пополнения кадров в учреждениях здравоохранения. Благодаря им удается привлекать в Липецкую область как молодых врачей, полных энтузиазма работать на благо жителей, так и специалистов с хорошим стажем и опытом, которые позволяют сделать нашу медпомощь продвинутой, современной и высоко квалифицированной», – отметил Игорь Артамонов.