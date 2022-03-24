Вопросы кадрового обеспечения здравоохранения и варианты мер социальной поддержки медицинских работников обсуждались сегодня на заседании Президиума администрации Липецкой области, которое провёл глава региона Игорь Артамонов.

Кадровый дефицит особенно остро ощущается в Лев — Толстовском и Измалковском районах, сообщил начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков. Не хватает участковых врачей и педиатров в Лебедянском, Усманском, Грязинском районах и в Липецке. Есть лидеры, которые показывают положительную динамику. Например, Краснинский район. Два года назад 12 тысяч человек обслуживал один участковый терапевт, в больнице не хватало врачей. Сейчас проблема с кадрами в районе практически решена.

«Мы помним, какой кризис был в медицине в Краснинском районе. Пришел новый глава, сменили главврача, в больнице идет ремонт, используются различные меры поддержки — предоставление жилья, льготы на ЖКХ, направляются сотрудники по целевому обучению. Обеспеченность кадрами резко поднялась. В Лев — Толстовском районе ситуация очень плохая. Если глава района не будет максимально вовлекаться и решать проблему, придется прибегать к серьезным мерам, вплоть до отстранения от должности» — отметил Игорь Артамонов.

В ходе обсуждения участники совещания обратили внимание на недочёты организации целевого набора, реализацию программы «Земский доктор», проблему высокой нагрузки на врачей и средний медперсонал, низкую стипендию студентов-целевиков. «Не во всех районах в полной мере используются меры поддержи медиков. Не везде предоставляется служебное жилье, участки под индивидуальное жилищное строительство», — отметил Юрий Шуршуков.

Игорь Артамонов поручил главам районов активизировать работу по обеспечению нуждающихся в жилье медицинских работников служебными жилыми помещениями. Рассматривается возможность передачи их собственность после 10 лет работы медиков в лечебных организациях.

Для решения проблемы кадрового дефицита в регионе создаются медицинские классы, планируется создание групп профориентации предпрофессиональной подготовки старшеклассников к выбору профессий медицинской направленности. Кроме того, рассматривается возможность пятикратного увеличения стипендии обучающихся по программам специалитета и компенсации расходов на оплату найма жилья в период обучения по целевому набору. Молодые специалисты могут получать единовременные социальные пособия при трудоустройстве в лечебные учреждения.

На базе областной детской больницы до конца года будет открыт центр практической подготовки врачей-педиатров. Также Игорь Артамонов сообщил, что проблему дефицита узких специалистов в регионе будут решать за счёт привлечения профессуры Воронежского государственного медицинского университета. «При медицинском вузе есть клиника, преподаватели которой дают студентам теоретические знания, но должны заниматься и практикой. Мы договорились, что врачи-учёные будут приезжать к нам в определённые дни и вести приём липчан», — сказал Игорь Артамонов.