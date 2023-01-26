Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов продолжает на регулярной основе проводить встречи с руководителями муниципалитетов. В этот раз он обсудил итоги социально-экономического развития Измалковского района с его руководителем Владимиром Иванниковым.

Губернатор обратил внимание на недостаточно высокую среднюю заработную плату в районе. Игорь Артамонов поручил Владимиру Иванникову разобраться в причинах не самых выдающихся показателей и принять меры для их улучшения.

«Это крайне важные вопросы, над которыми нельзя долго раздумывать. Рассчитываю в ближайшее время увидеть конкретные шаги по исправлению ситуации. Со своей стороны, разумеется, окажем помощь и содействие», – сказал губернатор.

Игорь Артамонов отметил, что в целом район развивается достаточно динамично. На 10% выросли инвестиции на душу населения, увеличились налоговые поступления в местный бюджет – рост сразу на 40%. Создаются комфортные условия для жизни, сёла благоустраиваются. Например, в 2022 году завершился четвёртый этап благоустройства улицы Ленина в Измалково, которая является самой протяжённой в райцентре. Работы проведены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Здесь обновили тротуарную плитку, сделали новое освещение, заменили дорожное полотно, посадили туи и установили фонтан.

Глава района сказал, что в муниципалитете повышается качество оказания коммунальных услуг, в частности, решаются проблемы, связанные с водоснабжением и водоотведением. Разработана проектно-сметная документация для реконструкции очистных сооружений.