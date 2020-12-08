Игорь Артамонов поручил максимально повысить эффективность партийных проектов

Заседание Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» состоялось сегодня в областном центре под руководством секретаря Регионального отделения, главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. В ходе заседания единороссы утвердили новый состав координаторов партийных проектов.

«Мы продолжаем курс на омоложение партии, руководители приходят инициативные и заинтересованные в развитии. На две трети уже обновились секретари местных отделений, Региональный политический совет и его Президиум. Теперь очередь партийных проектов. Все они значимы для людей, особенно в кризис, когда многим тяжело. Партия проводит большой объем работы. Это и поддержка материнства и детства, и мониторинг наличия в аптеках востребованных лекарств, так нужных во время пандемии, и повышение безопасности дорог, и детский спорт, и многое другое», – сказал Игорь Артамонов, открывая заседание.

Сейчас в Липецком региональном отделении партии реализуются 15 федеральных проектов, за каждым из них закреплен региональный координатор. Все партийные проекты соответствуют национальным целям: сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, комфортная и безопасная среда для жизни, цифровая трансформация.

«Я уверен, что новые координаторы зададут правильный вектор развития. В центре любого партийного проекта и партийного решения должен быть человек. То доверие, которое нам сейчас оказывает 40 процентов населения области, должно быть подкреплено реальными делами, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Люди по нашим поступкам судят о «Единой России». Я призываю членов партии максимально активно включиться в решение всех стоящих перед нами задач, при этом главными должны стать забота о людях, повышение уровня и качества жизни населения».

Все партийные проекты успешно реализуются в Липецкой области. Пандемия внесла свои коррективы, но даже в таких условиях координаторы смогли добиться хороших результатов. «У каждого партийного проекта большие возможности для реализации, координаторам необходимо составить план работы на полугодие, сверяя его с планами реализации национальных проектов в нашем регионе, – отметил на заседании член Регионального политсовета Дмитрий Аверов. – В следующем году планируется масштабный ремонт дорог, строительство спортивных объектов, школ, детских садов, сельских домов культуры. И партия должна присутствовать на всех этапах».

Партийные проекты возглавили известные в Липецкой области политики, общественные деятели. Среди кандидатур как уже опытные координаторы, так и новые лица.

«Школа грамотного потребителя» – Власов Константин Викторович, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»»;

«Народный контроль» – Пинаева Екатерина Алексеевна, депутат Липецкого горсовета на постоянной основе;

«Крепкая семья» – Выжанов Андрей Викторович, депутат Липецкого горсовета, директор «НаследникЪВыжанова»;

«Локомотивы роста» – Каменецкий Станислав Геннадьевич, депутат Липецкого горсовета, генеральный директор ООО «Металл Трейд»;

«Единая страна – доступная среда» – Косенко Елена Александровна, художественный руководитель народного инклюзивного театра танца «Параллели»;

«Культура малой родины» – Тарасов Максим Вячеславович, главный редактор информационного портала «Липецкмедиа»

«Детский спорт» – Степанов Алексей Николаевич, главный врач Липецкой городской стоматологической поликлиники № 2, депутат облсовета;

«Чистая страна» – Евсеев Сергей Николаевич, начальник управления промышленной экологии ПАО «НЛМК»;

«Новая школа» – Гладышев Дмитрий Анатольевич, депутат Липецкого горсовета, директор сош № 59 «Перспектива»;

«Безопасные дороги» – Трофименков Андрей Федорович, депутат облсовета, индивидуальный предприниматель. Андрей Федорович несколько лет координировал проект «Крепкая семья», теперь будет заниматься «Безопасными дорогами».

«Российское село» – Кремнев Александр Николаевич, депутат облсовета, директор по стратегическому развитию ООО «ЛебедяньМолоко»;

«Историческая память» – Семенов Павел Павлович, руководитель военно-исторического клуба «Копье».

«Городская среда» – Костин Юрий Алексеевич, депутат облсовета, генеральный директор ООО «УК Университетский»

«Старшее поколение» – Фролов Андрей Борисович, руководитель аппарата Липецкого горсовета;

«Здоровое будущее» – Боева Марина Николаевна, главный врач Усманской центральной районной больницы.

Кроме того, на заседании утвержден обновленный совет сторонников, а также рассмотрен еще ряд вопросов по основным направлениям работы Регионального исполкома на 2021 год.