Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поручил главе Липецка Евгении Уваркиной в дни проведения Липецкого триатлона обеспечить возможность беспрепятственного проезда машин экстренных служб по городу. Соревнования пройдут 27-28 августа. Ряд улиц в Липецке перекроют.

На еженедельном оперативном совещании губернатор обратил внимание, что необходимо обеспечить возможность проезда скорой помощи или пожарных по кратчайшему маршруту. «Недопустимо полностью перекрывать дороги, вынуждая водителей таких машин выезжать на тротуары», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Как сообщила Евгения Уваркина, готовность к проведению Липецкого триатлона – 95%. Уже с четверга, 25 августа, начнут встречать гостей. Спортсмены приедут из 80 российских городов, есть участники из Нидерландов.

Во время соревнований безопасность на воде будут обеспечивать спасатели УГПСС Липецкой области. Они установят буйки, организуют дежурство на время заплыва. Региональное управление здравоохранения направит необходимое количество машин скорой помощи для дежурства на маршрутах.

В первый день соревнований, 27 августа, работа площадок начнётся в 05:00, по маршруту состязания будут расставлять барьеры и точки питания. В 06:00 откроются транзитная зона и стартовый городок на Зелёном острове. С 08:00 будут работать интерактивные площадки для взрослых и детей. Затем начнутся проходить соревнования. В 17:00 начнётся фестиваль «Джаз на Зелёном острове». Программа для зрителей завершится фейерверком в 22:00. Для всех участников Липецкого триатлона вход на фестиваль будет бесплатным.

28 августа стартовый городок начнёт работать с 6:00. Транзитная зона – с 6:00 до 7:45. Старт состязаниям дадут в 8:00. Кульминацией Липецкого триатлона и подарком всем жителям города станет выступление российского музыканта Найка Борзова на Зелёном острове. Вход бесплатный для всех. Начало – в 18:30