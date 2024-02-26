В регионе

Игорь Артамонов поручил наградить липецких взрывотехников

22 часа назад

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Липецких взрывотехников наградят за то, что оперативно и успешно обезвредили остатки беспилотника в Липецке. Губернатор региона Игорь Артамонов выразил благодарность специалистам и поручил представить их к региональным наградам.

«Безусловно, необходимо поблагодарить тех людей, которые устраняли последствия. Взрывотехники сработали очень профессионально», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что атаке вражескими беспилотниками регион подвергся в минувшую субботу. Спецслужбы сработали оперативно. Жертв и критических разрушений нет.

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