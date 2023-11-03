Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что по его поручению на ремонт спортивных школ Липецка выделено 150 млн рублей. Предполагается, что на эти средства отремонтируют больше 10 учреждений.

Работы будут выполнены разные – от обновления раздевалок и замены спортивного покрытия до реконструкции кровли. К ремонту планируют приступить в 2024 году.

«У нас хорошие тренеры, много увлечённых спортом детей. Ремонт спортшкол позволит улучшить условия, в которых они занимаются», – отметил губернатор.

Кроме того, Игорь Артамонов рассказал, что по просьбам жителей будет расширен набор в «Мультиспортивную детскую лигу», которая стартовала в регионе 28 октября и желающих оказалось гораздо больше, чем планировали организаторы