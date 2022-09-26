Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лично встретится с руководителями предприятий региона, которые испытывают сложности в связи с тем, что были мобилизованы сотрудники. Об этом руководитель региона сообщил сегодня на еженедельном совещании.

«Мы должны обеспечить работоспособность важнейших для региона предприятий, – подчеркнул губернатор. – Лично хочу встретиться с руководителями крупнейших предприятий региона и обеспечивающих жизнедеятельность населения. Необходимо обсудить особенности приостановления трудовых договоров с мобилизованными гражданами и вопросы экстренного замещения этих работников».

Как доложил вице-губернатор Сергей Курбатов, обращения от предприятий в связи с частичной мобилизацией есть. Ряд вопросов уже решён. Сейчас в работе два обращения.

«При появлении новых случаев мы оперативно связываемся с военным комиссариатом. Благодарны за оперативное реагирование, за разъяснения для работодателей. На сегодняшний момент каких-то критических ситуаций не выявлено», – сказал Сергей Курбатов.