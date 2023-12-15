Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл совещание, посвящённое работе с семьями участников СВО. Такие встречи проходят регулярно. В этот раз были приглашены социальные кураторы, которые рассказали, как справляются с потоком обращений и какие есть сложности.

Отмечалось, что хорошо помогает система «Патронаж». Она позволяет одному куратору вести до 200 семей и ряд вопросов решать буквально за минуты. Как сообщила вице-губернатор региона Ольга Белоглазова, получено 27 тысяч обращений. Из них 96% уже отработаны. Много материальных вопросов решено с использованием средств резервного фонда, из которого на эти цели было выделено более 110 млн рублей. Также материальную помощь семьям военнослуживающих оказывает бизнес.

Губернатор подчеркнул, что решение проблем семей участников СВО должно быть первоочередным и максимально оперативным.

«Если возникают сложности или затягиваются сроки – вопросы сразу же беру на личный контроль. К счастью, таких случаев немного. Есть непростые ситуации, которые требуют больше времени на решение. Поручил своим заместителям и главам районов разбирать эти ситуации более детально и решать в индивидуальном порядке. Все вопросы обязательно будут решены, мы приложим максимум усилий», – прокомментировал Игорь Артамонов.