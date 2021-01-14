Липецкая область может получить 50 тысяч доз вакцин от коронавируса до конца февраля. Об этом сегодня говорилось заседании оперативного штаба, которое провел глава региона Игорь Артамонов. На сегодня привито 842 человека, из которых вторую дозу вакцины получили около 500 человек. С25 декабря 2020 г. по 13 января 2021 г. в ЕДС поступило 2 870 звонков по вопросам иммунизации. Сформирована база подлежащих иммунизации, превышающая 5000 человек.

По мере поставок вакцины в 2021 году иммунизация будет проводиться во всех поликлиниках региона, где развернуты 29 пунктов вакцинации, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе специальными морозильными камерами. Игорь Артамонов поручил главам районов и городов активизировать вакцинацию и подготовить четкий план ее проведения.

«Нас отметили как один из лучших субъектов по подготовке к вакцинации. Задача – провести также эффективно массовую вакцинацию. Будем готовиться к распространению большого количества вакцин», – сказал Игорь Артамонов.

С 28 декабря прошлого года в шести инфекционных госпиталях региона коечный фонд увеличен до 2 400 коек. В регионе функционируют 10 лабораторий. Сроки ожидания результатов исследования не превышают 24-48 часов. Для диагностики поражения дыхательной системы по области задействованы 11 медицинских организаций всех форм собственности, оснащенных компьютерными томографами в формате амбулаторных КТ-центров. С января 2021 года дополнительно выделено госзадание для негосударственного КТ-центра для проведения томографий за счет средств ОМС в амбулаторных условиях. Также продолжаются работы по возведению модуля для размещения в областной клинической инфекционной больнице компьютерного томографа.Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию томографа – конец января.

Как отметил главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев, сегодня уровень заболеваемости в регионе не превышает среднероссийский показатель. Больше всего заболевших – 170 человек – было зарегистрировано 5 и 6 января, что связано с массовым посещением липчанами магазинов и корпоративов. Задача – не допустить повышения количества заболевших. Для этого будут усилен контроль за соблюдением санитарных мер.