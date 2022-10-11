Итоги поездки Игоря Артамонова в воинскую часть, где размещены липецкие мобилизованные, и вопросы военнослужащих стали главными темами еженедельного оперативного совещания губернатора.

«Пообщались с ребятами. Настроение у них хорошее. На питание, условия размещения не жалуются. Подтвердили, много времени уделяется занятиям по боевой подготовке, тактической медицине. Парни поблагодарили за привезенную нами гуманитарную помощь. Попросили помочь с дополнительной экипировкой. Будем обеспечивать всем, чем можем», — сказал Игорь Артамонов.

Губернатор поручил усилить работу медкомиссий в военкоматах. Как сообщила заместитель губернатора Ольга Белоглазова, дополнительные бригады врачей уже созданы. Хирурги, неврологи, офтальмологи, терапевты и другие специалисты готовы приступить к работе с мобилизованными. Также Игорь Артамонов поручил Ольге Белоглазовой ускорить работу по оформлению выплат, доверенностей и банковских карт.

«Ребята беспокоятся, что уйдут на фронт, а семьи не смогут получать положенные выплаты. Просили также направить нотариуса в часть для оформления доверенностей. Эти вопросы нужно взять на контроль», — отметил Игорь Артамонов.

Одна из важнейших задач – помощь семьям мобилизованных. Губернатор сообщил, что время поездки много общался с призывниками. В основном, их просьбы касались бытовых вопросов. Например, подключения газоснабжения, ремонта кровли. Все их можно быстро решить.

«Прошу вас очень внимательно относиться к работе с такими семьями. Главы районов должны знать всех и каждого, работать с каждой проблемой, максимально быстро реагировать на их просьбы и помогать во всем. Обзвоните все семьи и узнайте, какая помощь нужна. Привлекайте волонтёров, МФЦ, но никого не оставьте без внимания», — сказал Игорь Артамонов.

Также губернатор отметил, что семьям мобилизованных необходимо разъяснить, как они могут связаться с родными. Сейчас у призывников есть мобильная связь. Когда же они отправятся выполнять боевые задачи, телефоны будут запрещены по правилам безопасности. Родственники смогут общаться с помощью полевой почты.