Игорь Артамонов поручил строго контролировать обеспеченность медиков автотранспортом

Обеспеченность липецких медиков автомобилями глава региона Игорь Артамонов обсудил с курирующими сферу здравоохранения заместителем главы администрации области Александром Ильиным и начальником управления профильного ведомства Юрием Шуршковым, исполняющим обязанности начальника управления внутренней политики Сергеем Елмановым.

Сегодня 211 участковых терапевтов развозят на вызовы 170 автомобилей. Ранее 35 автомобилей из парка администрации и управлений Липецкой области были переданы различным учреждениям здравоохранения Липецка. Все поликлиники области полностью обеспечены автотранспортом для оказания медицинской помощи на дому, сообщалось на рабочей встрече. Тем не менее, этот вопрос должен по-прежнему строго контролироваться, отметил Игорь Артамонов.

«Главы местных администраций должны быть готовы отреагировать и предоставить автомобили по первому требованию больниц и поликлиник. Кроме того, каждое утро глава района должен давать информацию о том, сколько сделано тестов, сколько людей должно быть госпитализировано, на какой машине. Выдача лекарств по рецептам также должны строго контролироваться. Врач выписывает рецепт, люди приходят в аптеку им говорят нет лекарства. Такого быть не должно», – сказал Игорь Артамонов.

Горячая линия управления здравоохранения переходит на круглосуточный режим работы, сообщалось на совещании. Кроме того, липчане смогут вызвать врача на дом через Единую диспетчерскую службу. Звонки принимаются по номеру 8-800-450-48-48.