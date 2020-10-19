Игорь Артамонов: «Проблему больших очередей главный врач поликлиники должен решать лично»

Мобилизация кадровых ресурсов региона для помощи больным коронавирусом стала главной темой рабочего совещания главы региона. В режиме видеоконференции Игорь Артамонов встретился с медперсоналом поликлиники №1 Липецка.

«Увеличилось число вызовов скорой помощи, поликлиники тоже работают на пределе. Ситуация с коронавирусом осложняется сезонными заболеваниями. И нам нужна ваша помощь в двух липецких инфекционных госпиталях», – сказал Игорь Артамонов.

После совещания два врача поликлиники приняли решение перейти на работу в госпитали. Кроме того, за минувшие выходные штат медиков инфекционных госпиталей пополнился на 22 врача. Также на совещании обсуждались жалобы жителей на работу поликлиник, в основном, длительное ожидание в очереди, сложность вызова врача на дом. До конца месяца вызовы врачей на дом будут переведены в Единую диспетчерскую службу, сообщили представители управления здравоохранения.

«Проблему больших очередей главный врач поликлиники должен решать лично. Спускаться каждый час, чтобы увидеть, что происходит, и находить решение», – отметил Игорь Артамонов.

Управление здравоохранения Липецкой области сообщает о возможности временного трудоустройства на должности врачей, среднего и младшего медицинского персонала в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» и ГУЗ «Липецкая городская больница скорой помощи № 4 «Липецк-Мед», на базе которых организовано развертывание инфекционных коек. Согласно постановлению правительства предусмотрены стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в оказании медицинской помощи пациентам, у которых выявлен COVID-19 . Оказывающим специализированную медпомощь в стационарах врачам предусмотрена ежемесячная выплата в 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч, младшему персоналу – 25 тысяч.

Также предусмотрены выплаты стимулирующего характера в процентах среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года: 100% – врачам-специалистам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (29 284 рублей), 50% – среднему медицинскому персоналу (14 642 рублей), 30% – младшему медицинскому персоналу. Таким образом, только ежемесячная доплата к заработной плате медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 составит 109 284 рублей у врачей, 64 642 рублей – у среднего медицинского персонала, 33 785 рублей – у младшего медицинского персонала. Такие выплата осуществляются за фактически отработанное время (рабочие дни, смены).