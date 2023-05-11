Ход дорожных работ в Липецкой области обсудили участники еженедельного совещания в региональном правительстве. Его провёл губернатор Игорь Артамонов.

Согласно государственным контрактам, объём работ по восстановлению региональных дорог картами в этом году составляет не менее 85 километров. План сформирован как по результатам диагностики покрытия, так и по обращениям жителей. Уже выполнены работы по восстановлению покрытия картами на 20 региональных дорогах протяжённостью более 40 километров. До конца мая планируется восстановление ещё семи участков региональных дорог.

Активно ведутся и работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», на реализацию которого в этом году выделено 6,5 млрд рублей. В соответствии с графиками подрядчики приступили к работам на 17 объектах. Ещё на двух участках ведётся капитальный ремонт в рамках контрактов жизненного цикла, который представляет собой долгосрочное соглашение с подрядной организацией на ряд работ: проектирование, ремонт (в данном случае – капитальный) и дальнейшее поддержание в нормативном состоянии полотна и разметки.

Всего в 2023 году в Липецкой области по нацпроекту планируется ремонт не менее 260 километров автомобильных дорог регионального значения. В агломерации приведут в нормативное состояние 49 километров уличной сети. Работы на ряде объектов также уже ведутся. Например, в Ельце в этом году по нацпроекту отремонтируют семь участков проезжих частей общей протяжённостью более 5,5 километра. Подрядчики уже зашли на четыре из них – улицы Ленина, Гайтеревой, Морозовка, Пролетарская. В Липецке будут приведены в порядок 38 объектов протяжённостью около 40 километров. В работе уже 11 из них, в том числе улицы Фурманова, Кривенкова, Пришвина, Осенний проезд, Энтузиастов.

Кроме того, в работе в этом году находятся 18 мостов на региональных и муниципальных дорогах. 12 из них планируют сдать до конца года (пять после капремонта и реконструкции, семь – после ремонта). Самые значимые объекты, которые должны быть сданы в текущем году – Сокольский и Октябрьский мосты в Липецке, а также переправы через реку Становая Ряса в Чаплыгине и через Матыру в Грязях.

Губернатор подчеркнул, что объём работ большой и процесс должен тщательно контролироваться, а также поручил решить вопросы, связанные с устранением недостатков на отремонтированных дорогах с пятилетним гарантийным сроком.

«Дорожные работы в регионе начались рано, но вижу, что не везде. И есть участки, где возникают вопросы к подрядчикам – отремонтировали некачественно, но переделывать по гарантии не спешат. Нельзя затягивать решение этих проблемных вопросов. Планирую провести встречу с подрядчиками», – сказал Игорь Артамонов.

На совещании отмечалось, что все проблемные участки обследованы, есть акты и фотоматериалы. Подрядчикам установили срок, до которого они должны устранить недостатки на гарантийных объектах – 15 июня этого года. Затем пройдёт повторная проверка. «В случае невыполнения обязательств будем применять меры воздействия, предусмотренные контрактом и законом», – подчеркнул губернатор.