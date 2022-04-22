Пособия на детей жители Липецкой области получат до майских праздников. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

«Поручил управлению соцполитики обеспечить семьи выплатами в кратчайшие сроки, – сказал руководитель области. – Впереди длинные выходные. Они совпали с периодом формирования платёжных поручений. Чтобы успеть перевести средства вовремя, принято решение ускорить процесс оформления документов. Задержек в связи с праздничными днями не будет».

Речь идёт о тех, кому уже назначены меры поддержки, среди них пособия по уходу за первым, третьим и последующими детьми до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, от 1,5 до 3 лет, пособие на детей до 16 лет из малоимущих семей. На сегодняшний день данные выплаты получают около 34 тысяч семей.

Как пояснили в региональном управлении социальной политики, документы для перечисления ежемесячных мер соцподдержки формируются в период с 1 по 6 число каждого месяца, чтобы семьи с детьми могли получить их до 10 числа. На этот период в мае выпадают праздничные дни, поэтому процесс оформления документов перенесён на последнюю декаду апреля.